Studniówka 2023 w Kwidzynie. Tak bawili się tegoroczni maturzyści Społecznego Liceum Ogólnokształcącego [ZDJĘCIA]

-Piękny taniec wykonany przez was dodał dostojeństwa i uroku dzisiejszej uroczystości. Warto było przeżywać go z wami. Niepowtarzalność tego wieczoru zawsze powoduje wzruszenie wśród obecnych i myślę, że tym razem jest tak samo. Duma rozpiera rodziców, ale studniówkowy wieczór to także czas na chwilę refleksji. Za wami droga, którą pokonaliście w ciągu 4 lat liceum. Bywały chwile dobre i te troszeczkę gorsze, piękne i miłe gesty, młodzieńcza radość życia, ale był też czas buntu, niezrozumienia, ale przecież to dojrzewanie. Dzisiaj dotarliście do progu dojrzałości. Moi drodzy, co was czeka po jego przekroczeniu? Mam nadzieję nowa wiedza, nowe wybory, nowe doświadczenia, ale jestem przekonana, że pięknie zapiszecie swoją dalszą kartę edukacji, dla radości waszych rodziców i satysfakcji nauczycieli – mówiła podczas studniówkowego balu Marzenna Czyżewska, dyrektor SLO w Kwidzynie.