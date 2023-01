Studniówka 2023 Technikum nr 3 w Malborku [ZDJĘCIA]. Powitanie uczestników i zdjęcia klasowe uczniów

Studniówka Technikum nr 3 w Malborku

Warto odnotować, że... była to pierwsza studniówka w Technikum nr 3 w Malborku. Oczywiście, potraktujmy to stwierdzenie jako żart, bo szkoła ma długą tradycję, ale faktem jest, że 1 września 2022 roku zmieniła nazwę. We wcześniejszych latach młodzież bawiła się na balach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół i popularnego „Ekonomika”.

Nazwy się zmieniają, tradycje pozostają. Zanim zabawa się rozpoczęła, przedstawiciele maturzystów podziękowali dyrekcji szkoły i wszystkim pracownikom szkoły za 3,5 roku. Szczególne „dziękuję” należało się wychowawcom klas maturalnych.

Służycie pomocą, za przekazywaną wiedzę, wyrozumiałość, cierpliwość, za to, że jesteście w trudnych i radosnych chwilach oraz za niezłomność w przekonaniu, że i tak będą z nas jeszcze ludzie – mogli usłyszeć wychowawcy.

Nie mogło zabraknąć podziękowań dla rodziców, bez których studniówka przecież w ogóle nie doszłaby do skutku. To oni są organizatorami. No i jeszcze słowo od dyrektora Jana Stawickiego, który Technikum nr 3 kieruje od przeszło 35 lat, a na studniówce w tej roli był już po raz 31.