Studniówka 2023. Maturzyści z ILO w Wejherowie zatańczyli poloneza. Szyk, klasa i styl w Faltomie w Rumi | ZDJĘCIA, WIDEO

- To jest wyjątkowy wieczór dla was, ale i dla szkoły, ponieważ wracamy do studniówek po długim okresie przerwy. Jesteście tym szczęśliwym rocznikiem, który może mieć studniówkę we właściwym terminie - powiedziała na rozpoczęciu studniówki Katarzyna Bojke, dyrektor szkoły. - Znakomitą tradycją liceum "Sobieskiego" jest kulturalna zabawa na najwyższym poziomie się raz w życiu - dodała.