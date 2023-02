Studniówka 2023 II LO w Malborku. "Poloneza czas zacząć", a potem bawić się i mieć wspomnienia na całe życie

Od studniówki zaczyna się odliczanie do matury

Frekwencja na balu studniówkowym II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku dopisała i to bardzo – zarówno ze strony maturzystów, jak i nauczycieli. W Gościńcu nad Wisłą bawiło się około 120 maturzystów, a w sumie wszystkich osób było ok. 180.

Na początku młodzież oczywiście pamiętała, by podziękować pięknymi bukietami swoim wychowawcom oraz pozostałym członkom grona pedagogicznego. Podziękowania nie mogły też ominąć przedstawicieli rodziców, którzy są organizatorami balu. No i nie zabrakło studniówkowego "orędzia" wygłaszanego przez "głowę szkoły".

- Wiem, że długo czekaliście na dzisiejszy wieczór. Widziałem to codziennie, towarzyszyłem wam. Widziałem, ile stresu to was kosztuje, ale ta chwila w końcu nadeszła - mówił Zbigniew Kowalski, dyrektor II LO. - Jest to szczególny wieczór – nie tylko dlatego, że jest to bal, że jesteście tak pięknie ubrani. On troszkę wieńczy już naukę w naszej szkole, do której nie tak dawno przyszliście. 3,5 roku temu, kiedy wstępowaliście w mury naszej szkoły, jeszcze byliście dziećmi. Oczywiście bardzo nie lubiliście, kiedy tak się do was mówiło. Teraz widzę na sali już dorosłe osoby.