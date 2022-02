Strzały zza ucha. Zimne i gorące wojny Reagana, Trumpa i Bidena. Felieton Krzysztofa Marii Załuskiego

Co łączy Ronalda Reagana, Donalda Trumpa i Joe Bidena? To, że każdy z nich miał swoją zimną wojnę… Dwaj pierwsi byli republikanami. Trzeci - obecnie panujący - jest demokratą. Wrogiem Ameryki Reagana był Związek Sowiecki. Trump darł koty głownie z Chińczykami. Biden ma na karku i Chińczyków, i Rosjan.

Reagan - diabeł wcielony

Gdyby wielkość polityka można było zmierzyć natężeniem nienawiści do niego jego wrogów, to Reagan byłby bezsprzecznie jednym z najwybitniejszych prezydentów USA. I notabene nim był… I to nie tylko dlatego, że lewacy nazywali go „diabłem wcielonym”, przypisywali rasizm i manię wielkości oraz wspieranie prawicowych dyktatur i brak empatii dla chorych na AIDS. Reagan był po prostu mężem stanu, który potrafił zdefiniować „imperium zła” i przejść do historii jako jego pogromca. Był także politykiem, który na kilka dekad powstrzymał pochód neomarksizmu.