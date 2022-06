Strażacy z Wejherowa najszybsi na schodach Olivia Business Centre w Gdańsku. 34 piętra pokonali w ponad 6 minut ZDJĘCIA

Mistrzostwa województwa pomorskiego w biegu po schodach 2022

Zadanie było takie, aby 34 piętra wieżowca Olivia Business Centre w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 472A pokonać w jak najkrótszym czasie. Zawody strażaków odbywały się w duetach. Dodatkowym utrudnieniem był kompletny strój, a do tego hełm oraz aparat powietrzny. Najlepiej z tym zadaniem poradzili sobie strażacy z Wejherowa. Adam Dettlaff oraz Jan Oreszke, po przebiegnięciu 952 stopni, osiągnęli metę w czasie 6.04,44. Drugie miejsce i trzecie należało do pożarników komendy miejskiej z Gdyni. Andrzej Zaborowski i Piotr Dembicki uzyskali czas 6.22,80, a Artur Piechowski i Dominik Łoś w czasie 7.03,41. Dla porównania skali trudności dodajmy, że ostatnia, 24 załoga miała rezultat 10.46,46.

- W straży do działań wchodzimy w rocie, czyli w dwuosobowych zespołach. Wynika to z tego, że jeden asekuruje drugiego. Pomaga, jeśli miałoby się coś wydarzyć. Nasze zawody imitują sytuacje przy pożarze, gdyby przestały działać windy, a trzeba by ewakuować ludzi. Strażacy ubrani są w ubranie do działań ratowniczo-gaśniczych. Mają ze sobą aparat powietrzny i hełm. W prawdziwej sytuacji mieliby jeszcze węże. Ten sprzęt waży ok. 14-15 kg, bo obecne butle są kompozytowe, a nie stalowe. Te starszego typu były cięższe i wtedy sprzęt ważył 17-18 kg - wyjaśnia bryg. Mirosław Cyrson z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.