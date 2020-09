Strażacy z Pucka i Wejherowa udzielili pomocy kierowcy i ugasili płonące na autostradzie A1 Lamborghini. Zdjęcia

Do wypadku luksusowego auta na autostradzie A1 w kierunku Łodzi doszło w środę (2 września 2020), tuż po godz. 7 - ok. 300 metrów od węzła Lubicz. W jego wyniku żółte Lamborghini stanęło w płomieniach, a jego kierowca znalazł się w bardzo niebezpiecznej dla życia sytuacji. Z pomocą od razu pospieszyli strażacy z Pucka i Wejherowa! Jak to się stało, że byli pierwsi na miejscu zdarzenia?