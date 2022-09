Strażacy z powiatu kościerskiego otrzymali tabletki z jodkiem potasu, stamtąd trafią do gmin Edyta Łosińska-Okoniewska

Pixaby

Choć jak na razie nie ma żadnego zagrożenia radiacyjnego, to tabletki z jodkiem potasu są przygotowane dla każdego mieszkańca powiatu kościerskiego. Póki co, medykamenty przechowywane są w strażackim magazynie, stamtąd trafią do wszystkich gmin.