Strażacy ochotnicy z Pomorza po tragedii OSP Czernikowo. Nasza służba to poświęcenie. Robimy to, by nieść pomoc

Wczorajsza „demonstracja”, wyrazy współczucia są dowodem niezwykłej solidarności, więzi łączącej strażaków-ochotników.

- Gdy jesteśmy na akcjach ratowniczych, to jest „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Gdy zawyje syrena, to nikt się nie pyta, czy to jest bezpieczne, nikt się nad tym nie zastanawia. Nikt nie myśli komu pomagamy, czy to ktoś biedny, bogaty itp. Kto może ten się stawia i rusza innym na ratunek. Chęć niesienia pomocy jest dla strażaków najważniejsza. To misja. Oczywiście, wszyscy są wyszkoleni, i wiedzą jak się zachować w sytuacjach zagrożenia. Jednak jeśli ktoś zacznie kalkulować ryzyko, a to jest zawsze, praktycznie przestanie być strażakiem – tłumaczy Roman Pawłowski, druh OSP Mikoszewo w gminie Stegna, na Mierzei Wiślanej.