Strajk Przedsiębiorców zapowiada otwarcie Klubu Wolność w Gdańsku już w najbliższą sobotę, 8.05.2021 r. Powołują się na decyzję sądu

Klub Wolność zimą organizował imprezy i przyjmował gości. Kilkukrotnie odwiedzała go też spora reprezentacja policji, która utrudniała wejście do lokalu. Właściciel klubu usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób (art. 165 kodeksu karnego), dostał dozór policyjny oraz zakaz prowadzenia działalności w klubie.

W zeszłym tygodniu Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe orzekł, że właściciel klubu Krzysztof Łukowicz nie dopuścił się tego przestępstwa. Zdjęto więc środki zapobiegawcze. O decyzji sądu poinformowali we wtorek, 4.05.2021r. przedstawiciele partii Strajk Przedsiębiorców:

– To my od co najmniej roku walczymy o to, by ludzie mogli normalnie pracować i utrzymywać swoje rodziny. Kroczymy małymi kroczkami od zwycięstwa do zwycięstwa. Dzisiaj chcemy ogłosić zwycięstwo, które wpłynie na zakończenie lockdownu i zakończenie szaleństwa, do którego doprowadzili Morawiecki, Niedzielski, Kaczyński i ich doradcy – mówił Jacek Hołubowski.