Strajk pielęgniarek. 7 czerwca wyjdą przed szpitale w całym kraju - może zapaść decyzja o strajku z poparciem innych związków zawodowych

Rozmowy z ministrem zdrowia pokazały, że przedstawicielom rządu nie zależy na rozwiązaniu konfliktu - mówi Krystyna Dębkowska, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na Pomorzu. - Podjęliśmy już przygotowania do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego, zaplanowanego na poniedziałek, 10 czerwca. Nie mówimy przy tym o odejściu od łóżek chorych. Koleżanki, będące na wolnym zgromadzą się tego dnia przed szpitalami. Zorganizujemy pikiety. Jeśli nadal nasze postulaty będą lekceważone, wówczas Forum Związku Zawodowych może zadecydować o strajku z poparciem wszystkich 86 związków, należących do FZZ. Spotkanie, zaplanowane na 24 maja pokaże, czy za pielęgniarkami staną górnicy, kolejarze, elektrycy, pracownicy komunikacji i wiele innych branż. Walczymy o to, by nie zabrano nam naszych pieniędzy lub by nie próbowano ich przełożyć z kieszeni do kieszeni. Za chwilę może się bowiem okazać, że minister ogłosi o wielkich podwyżkach dla pielęgniarek z pieniędzy, które już są w systemie.