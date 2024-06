Straciła ponad 50 tys. zł, bo chciała pomóc wnuczce. Policja ostrzega

W miniony poniedziałek do 98-latki z Gdańska na numer stacjonarny zadzwoniła kobieta, która powiedziała, że jest prokuratorem. Dodała, że wnuczka seniorki spowodowała wypadek i została zatrzymana. Ofiara wypadku walczy o życie, jednak istnieje możliwość zwolnienia wnuczki po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 tys. zł. Roztrzęsiona seniorka ani chwili się nie zastanawiając, natychmiast zgodziła się pomóc swojej bliskiej. Po dwudziestu minutach oszust przyszedł po pieniądze. Kobieta przekazała mężczyźnie ponad 50 tys. zł.

- Opisane zdarzenie to tylko jedna z metod, jakich używają oszuści - mówi asp.szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. - To tzw. oszustwo metodą „na wypadek”. Sprawcy co jakiś czas modyfikują wcześnie stosowane metody oszustw, jednak ich schemat zazwyczaj jest podobny. Policjanci przyjęli zawiadomienie, wykonali oględziny i zajmują się sprawą, jednak przy tego typu przestępstwach zatrzymanie sprawców i odzyskanie utraconych pieniędzy jest trudne.