Strabag przebuduje Nabrzeże Portowe, Ostrogę Pilotową oraz nasadę Nabrzeża Francuskiego w Porcie Gdynia. Umowa podpisana

- Przebudowa infrastruktury portowej posłuży poprawie konkurencyjności portu i utrzymania wzrostu tonażu przeładowywanych ładunków oraz bezpieczeństwa żeglugi, nastąpi znaczna poprawa warunków nawigacyjnych w porcie - komentuje Maciej Bąk , wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Trendy w morskim transporcie międzynarodowym wskazują na fakt, że operatorzy towarów masowych i zjednostkowanych, mając na uwadze kwestie ekonomiczne i ekologiczne, starają się wykorzystywać jak największe jednostki pływające. Stąd też niezbędne jest dostosowanie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu do przyjmowania statków o parametrach Baltimax, o dużym zanurzeniu. Umocnienie konstrukcji Ostrogi Pilotowej, zabezpieczenie stanu budowli hydrotechnicznych jest konieczne do spełnienia tego założenia.

Głównym celem realizacji projektu pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowy nabrzeży jest umożliwienie zawijania do portu znacznie większych statków o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do 15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi 13 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli.