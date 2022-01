Stowarzyszenie „Godność” broni Jacka Kurskiego. Apel po zarzutach o niestosowaniu się przez prezesa TVP do rygorów pandemicznych OPRAC.: Stanisław Balicki

Szymon Starnawski

Gdańskie stowarzyszenie „Godność” rozesłało do wielu redakcji, instytucji i działaczy opozycji z czasów PRL apel w obronie Jacka Kurskiego po zarzutach o niestosowaniu się przez niego do rygorów pandemicznych, które pojawiły się w mediach. Według działaczy organizacji to manipulacja oparta na kłamstwie i kradzieży danych. Pracę Kurskiego w TVP byli opozycjoniści z czasów reżimu komunistycznego oceniają natomiast bardzo pozytywnie.