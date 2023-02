Stopy wody pod kilem i udanej matury. Uczniowie III LO w Gdyni zamienili szkołę w salę balową. Studniówka 2023 stała się faktem. ZDJĘCIA

Studniówka przy ul. Legionów. W Gdyni wybrzmiał polonez, a zabawa trwała do rana. III Liceum Ogólnokształcące bal maturalny ma za sobą!

Studniówka, a bal maturalny. Dzisiaj znaczą to samo, a jak było kiedyś?

Studniówka i bal maturalny oznaczają dziś to samo wydarzenie, do którego szykują się maturzyści na 100 dni przed egzaminem dojrzałości. Nie zawsze jednak te określenia oznaczały to samo. Aż do 70. XX wieku istniały bowiem dwa rodzaje imprez: studniówka oraz komers, czyli właściwy bal maturalny. Komers organizowany był już po zdanych egzaminach. Młodzi ludzi z maturą w kieszeni i świeżo nabytą dorosłością, z dumą wybierali się na pierwszy prawdziwy bal, na który mogli zaprosić osobę towarzyszącą.