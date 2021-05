Stocznia Wojenna i Remontowa Shipbuilding w konsorcjum budującym korwety programu Miecznik

Konsorcjum PGZ-Miecznik w składzie Polska Grupa Zbrojeniowa SA (lider) oraz PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. (PGZ SW) zostało powołane 14 maja br.

- Powołanie konsorcjum to kamień milowy w projekcie budowy fregat dla Marynarki Wojennej RP. Kolejnym ważnym krokiem będzie złożenie do Inspektoratu Uzbrojenia wstępnego formularza ofertowego. Jesteśmy gotowi do zaprojektowania i wybudowania okrętów takich jak fregata, opartych na najnowocześniejszych technologiach i o dużym stopniu skomplikowania – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ SA.

Tego samego dnia zawarto również porozumienie pomiędzy Konsorcjum PGZ-Miecznik a stocznią Remontowa Shipbuilding SA. Renomowana gdańska stocznia, z którą PGZ SW współpracuje m.in. w projekcie budowy niszczycieli min Kormoran II, dołączy do Konsorcjum w kolejnym etapie postępowania.

- By podołać temu wyzwaniu i w pełni wykorzystać szansę, jaką daje realizacja tak prestiżowego i niezwykle ważnego kontraktu potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych partnerów. Mając na względzie wagę przedsięwzięcia chcemy zaangażować w projekt kolejne polskie firmy, zarówno z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak i z szeroko rozumianego prywatnego przemysłu stoczniowego i obronnego – dodał prezes Sebastian Chwałek.

Program pk. Miecznik zakłada pozyskanie trzech nowoczesnych, nawodnych okrętów nowego typu dla Marynarki Wojennej RP. Wielozadaniowe jednostki tej klasy zapewnią zdolności operacyjne do realizacji zadań na morzu, co zabezpieczy szlaki żeglugowe, zapewni bezpieczeństwo militarne i potencjał odstraszania, a także wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej.