Stocznia Sunreef Yachts oficjalnie otworzyła swoje nowe biuro w Dubaju [ZDJĘCIA]

Nowe biuro Sunreef Yachts w Dubaju wzmocni obecność firmy na Bliskim Wschodzie, w Azji i Australii.

Zlokalizowane na kultowej wyspie Palm Jumeirah, powstało w Palm Marina West i gromadzi zespół profesjonalistów, w tym przedstawicieli handlowych, projektantów, inżynierów i architektów. Zespół ten stanowić będzie "think tank" z misją tworzenia nowych trendów i wymyślania kreatywnych rozwiązań w celu dalszego rozwoju odpowiedzialnego jachtingu.

- Misją naszej stoczni jest kształtowanie przyszłości odpowiedzialnego jachtingu. Nowe biuro jest ważnym krokiem na tej drodze. To tutaj zespół profesjonalistów z wielu dziedzin pomoże nam rozwijać naszą wizję i osiągać nowe horyzonty. Możemy iść naprzód tylko wtedy, gdy stawiamy sobie wyzwania, angażujemy się w kreatywną debatę i wymieniamy się pomysłami. To biuro będzie do tego idealnym środowiskiem - powiedział Francis Lapp, założyciel i prezes Sunreef Yachts.