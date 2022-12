Stężenie czadu wielokrotnie przekraczało normy. Tragedia podczas wykańczania domu. Jedna osoba nie żyje, druga trafiła do szpitala!

Tragiczny wypadek w Kościerzynie. Wykańczali dom i zatruli się czadem! Jednej osoby nie udało się uratować

Do tragicznego wypadku doszło na placu budowy przy ul. Gałęźnej w Kościerzynie. 47-letni mężczyzna zatruł się tlenkiem węgla. Do szpitala z objawami zatrucia trafiła także 41-letnia kobieta. Oboje zostali znalezieni nieprzytomni.

Do zdarzenia doszło w sobotę (03.12.2022) ok. godziny 14.30. W pomieszczeniu budynku stwierdzono wysokie stężenie tlenku węgla. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną był pracujący agregat prądotwórczy.