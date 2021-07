Sternik Czarnej Perły sprowadził katastrofę w ruchu wodnym. Usłyszał zarzut

U sternika i mechanika Czarnej Perły badanie alkomatowe wykazało, że mieli w niej ok. 0,4 promila alkoholu. Obaj mężczyźni zostali zwolnieni z pracy. Pierwszy z nich usłyszał również zarzut z art. 173 par. 1 Kodeksu karnego. Jego niefrasobliwość "sprowadziła katastrofę w ruchu wodnym, zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach", za co grozi mu do 10 lat więzienia. Ponieważ nie byli oni w stanie wskazującym na spożycie nie ma tu dodatkowego zarzutu dotyczącego kierowania pod wpływem alkoholu. Na razie nie podjęto decyzji, co do zastosowania ewentualnych środków zapobiegawczych.