Statki będą płynąć już nie przez wody Federacji Rosyjskiej, ale przez terytorium polskie - mówi dyrektor Portu Morskiego w Elblągu

17 września kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną pokonał pierwszy statek. Niestety nie wpłynął do Elbląga...

Nie pozwoliły na to warunki meteorologiczne. Poza tym należy pamiętać, iż jest to zakończenie pierwszego etapu inwestycji, czyli muszą zostać jeszcze pogłębione tory wodne głównie w pierwszej kolejności na Zalewie Wiślanym i na rzece Elbląg. Po pogłębieniu torów wodnych na Zalewie i rzece Elbląg będą mogły pływać jednostki o zanurzeniu do 4,5 m. Oznacza to, że transport ładunków będzie miał możliwość tzw. transshipmentu tzn. barki o pojemności do 1000 ton będą mogły dopłynąć do portu osłonowego w Nowy Świecie i za zezwoleniem Urzędu Morskiego przeładowywać towar na większe jednostki burta w burtę.