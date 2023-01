„Stasiu, miłości Ty nasza”. Autorka opowiedziała o 44 minutach, które na zawsze odmieniły jej życie

„Stasiu, miłości Ty nasza” to bardzo osobista książka. Aleksandra Jeryś napisała ją pod wpływem bolesnych doświadczeń. Ale ta opowieść o kobiecej duszy nie powstała po to, by budzić współczucie, a ci, którzy ją przeczytają, nie mają tonąć we łzach rozpaczy. To świadectwo, że dzięki miłości można się podnieść po stracie. Praktyczna lekcja kochania i akceptowania tego, co do nas przychodzi.

Nasze spotkanie jest o rodzinie, miłości, macierzyństwie, żałobie, o tym, że można znaleźć drugie życie po śmierci swego dziecka - mówiła Marta Borowiec, prowadząca rozmowę z autorką.

Wieczór spędzony w piątek (27 stycznia) w Muzeum Miasta Malborka był więc wyjątkowy.