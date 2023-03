Startuje letnia siatka lotów z Gdańska. Polecimy do 24 krajów 9 liniami! Sprawdź szczegóły

Letnia siatka lotów z Gdańska - Ryanair

- Linia zaproponowała zupełnie nowe, bardzo atrakcyjne kierunki z Gdańska – informuje Agnieszka Michajłow z gdańskiego portu lotniczego. - Można polecieć do stolic: Włoch - Rzymu, Czech - Pragi, Czarnogóry - Podgoricy i Łotwy - Rygi. Ryanair inauguruje także loty do włoskiego Neapolu i hiszpańskiej Malagi.

Przewoźnik przywraca też połączenia do chorwackiego Zadaru, irlandzkiego Belfastu i na greckie wyspy Kretę i Korfu. Pod koniec maja wystartuje na Santorini, a 4 czerwca do bułgarskiego Burgas. Od 28 marca linia będzie latała do Barcelony na oddalone tylko 10 kilometrów od centrum miasta lotnisko El Prat.