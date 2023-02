Startuje Budżet Obywatelski Gdyni. To 10 edycja programu dla aktywnych osób. W ramach BO Gdynia do rozdania pula 11,7 mln złotych Maciej Kopyto

Ruszyła 10. edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdyni. Mieszkańcy mogą składać swoje projekty - propozycje tylko do poniedziałku 20 lutego 2023. W tegorocznym BO Gdyni znalazło się ok. 12 mln złotych. Kto i jakie projekty może składać do gdyńskiego budżetu?