Starogard Gdański: oszukana przez "amerykańskiego lekarza" straciła prawie 40 tys. zł!

Oszustwo na amerykańskiego lekarza

Do starogardzkich policjantów zgłosiła się 48-letnia kobieta, która we wrześniu tego roku na portalu społecznościowym nawiązała kontakt z mężczyzną podającym się za amerykańskiego lekarza.

W ciągu kilku miesięcy wzbudził on zaufanie mieszkanki powiatu. Opowiadał o swojej pracy, o misji w Jemenie, na której aktualnie miał przebywać, a także o chorym 9-letnim synu mieszkającej w USA, dla którego potrzebuje pilnej pomocy finansowej.

"Amerykański lekarz” wspominał również o tym, że potrzebuje gotówki na wniesienie opłaty, która umożliwi mu wcześniejsze przejście na emeryturę. Oszust zaproponował również przesłanie skrzynki, z dużą ilością gotówki po wcześniejszym opłaceniu cła przez swoją rozmówczynię. W związku z tym, kilkukrotnie zwrócił się do kobiety z prośbą o pożyczkę, którą obiecywał spłacić. Mieszkanka powiatu starogardzkiego nie zorientowała się, że może to być oszustwo i zrealizowała kilka przelewów na łączną kwotę blisko 40 tys. złotych - mówi asp. sztab. Marcin Kunka, rzecznik prasowy starogardzkiej policji.