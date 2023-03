Starogard Gdański dołączył do ogólnopolskiej sieci „Przystanków Historii” Instytutu Pamięci Narodowej

"Przystanek Historia" w Starogardzie Gdańskim

Starogard Gdański dołączył do ogólnopolskiej sieci ipeenowskich „Przystanków Historii”. Dyrektor gdańskiego oddziału IPN dr Paweł Piotr Warot podpisał z dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury Ewą Roman porozumienie o współpracy. Jej celem jest organizacja spotkań o tematyce historycznej pod szyldem Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Starogard Gdański”.

Instytut zadba o stronę merytoryczną spotkań, a SCK zagwarantuje przestrzeń i narzędzia do ich organizacji. „Przystanek Historia” to inicjatywa o wymiarze edukacyjnym. Ma na celu upowszechnianie wiedzy i informacji na temat historii Polski. Odbywa się to poprzez panele dyskusyjne, promocję książek historycznych i przedsięwzięć organizowanych przez IPN.