Stare rachunki. Po ilu latach można je wyrzucić? Jak długo należy przechowywać dokumenty? PIT, faktury, deklaracje, rachunki. 13.03.2023

Dokumenty. Kiedy można je wyrzucić?

Zanim pozbędziecie się któregoś z nich, sprawdźcie czy nie jest na to za wcześnie. Możesz ich jeszcze potrzebować w przyszłości. Sprawdź, po jakim czasie można wyrzucić poszczególne dokumenty i kiedy tracą ważność.

Pilnowanie wszelkiej dokumentacji jest niezwykle istotne. Niektóre dokumenty należy przechowywać dłużej, inne krócej. Do ważnych domowych dokumentów należą m.in. :

Jakich dokumentów nie można wyrzucić?

To niezwykle ważne, aby oryginały takich dokumentów były przechowywane we wcześniej ustalonym, bezpiecznym miejscu. Innych dokumentów zazwyczaj można pozbyć się po tym, jak upłynie odpowiedni czas.

Pewnych dokumentów nie warto nigdy się pozbywać. Mogą one przydać się w każdym momencie życia. Należą do nich m.in.:

Być może to pora na przeprowadzenie wiosennych porządków w domowej dokumentacji? Aby wam pomóc, przygotowaliśmy listę dokumentów z informacją, po ilu latach można się ich bezpiecznie i bez konsekwencji pozbyć.

Jak niszczyć dokumenty w domu?

Większość dokumentów zawiera wrażliwe dane właściciela. Lepiej więc nie wyrzucać ich w niezmienionej formie do śmieci, gdyż mogą one trafić w niepożądane ręce. Taki nieważny już dokument najlepiej jest spalić, podrzeć, drobno pociąć lub wrzucić do niszczarki.

