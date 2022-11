Stare Pole. Wójt przygarnął kota znalezionego przez włoskich pilotów na podmalborskim lotnisku. Lukrecja trafiła do domu wójta Starego Pola

Stare Pole. Wójt przygarnął kota znalezionego przez włoskich pilotów na podmalborskim lotnisku

Kotka od paru dni jest w domu wójta. Kryje się za tym całkiem ciekawy splot okoliczności. Znaleźli ją na lotnisku 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w podmalborskiej Krasnołęce (gm. Stare Pole) włoscy piloci, którzy w Malborku przebywają od blisko czterech miesięcy, z misją wspierania wschodniej flanki NATO.

- Kota zobaczyłem w ogłoszeniu wystawionym w internecie. Rzucił mi się w oczy i pomyślałem, że go wezmę. Dopiero wtedy dowiedziałem się, że to kot z „naszego” lotniska. Włoscy żołnierze, którzy go znaleźli, są zakwaterowani w jednym z malborskich hoteli i wzięli go tam z sobą. Potem jakaś pani z hotelu wystawiła ogłoszenie – opowiada Marek Szczypior, wójt Starego Pola.

Pewnie zaraz znajdzie się ktoś, kto zapyta: a co kot robił na lotnisku? Warto więc sobie uzmysłowić, że to przecież nie tylko pas startowy z infrastrukturą towarzyszącą, tylko rozległy kompleks mający ok. 800 hektarów powierzchni.