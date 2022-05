„Starcie Gigantów” w Gdyni! Rycerskie walki pełnokontaktowe były pięknym widowiskiem! ZDJĘCIA

Zawodnicy musieli być opancerzeni od stóp do głów. Gdy podczas walki wypadał im jakiś element, mieli minutę na naprawę rynsztunku, inaczej walka kończyła się ich porażką. Sędziowie liczyli ciosy każdego rodzaju, zarówno te zadawane bronią, jak i tarczą. Liczyła się także walka wręcz. Kibicom z pewnością spodobała się atmosfera oraz poziom zawodów. Wśród dźwięków obijających się o siebie mieczy, ciosów w pełnym opancerzeniu i uderzeń tarczą, mogliśmy podziwiać galę, która ma szansę na długo wpisać się w gdyński kalendarz imprez.

Organizatorzy zadbali o najwyższy poziom w walkach wieczoru. W co-main evencie zmierzyli się brązowy medalista świata w „rycerskim MMA” Marcin Janiszewski oraz Jakub Ładyński, były pretendent do pasa WMFC, największej federacji walk rycerskich. Na sam koniec, Łukasz Wojciechowski, srebrny medalista mistrzostw świata 2019 w kategorii open i Maciej Zakrzeczkowski, jednej z największych talentów polskiego rycerstwa walczyli w kategorii wagi ciężkiej, a w ringu zobaczyliśmy ponad 300 kilogramów mięśni i stali.

KARTA WALK

Łukasz Wojciechowski vs Maciej Zakrzeczkowski - wygrana Łukasz Wojciechowski

Marcin Janiszewski vs Jakub Ładyński - wygrana Jakub Ładyński

Emil Guz vs Mikołaj Brzozowski - wygrana Emil Gruz

Bartosz Kozioł vs Andrzej Studencki - wygrana Andrzej Studencki

Mateusz Wojtacki vs Piotr Celej - wygrana Mateusz Wojtacki

Paweł Karczewski vs Bogdan Raczyński - wygrana Paweł Karczewski