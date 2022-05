Stara Cukrownia nie zniknie z mapy Pruszcza. Nowy właściciel chce zachować zabytkowe budynki i tchnąć w nie nowe życie.Opowiada prezes firmy

Nowi właściciele Cukrowni zaznaczają, że chcą, aby Pruszczanie zachowali własną tożsamość. Poprzez zagospodarowanie centrum miasta Pruszcz nie będzie podążał w kierunku „ośrodka – sypialni Gdańska”, ale pozostanie samodzielnym miastem, gdzie mieszkańcy mają własne miejsce spotkań.

- Jesteśmy świadomi jak trudnego zadania się podjęliśmy i przykładamy do tej inwestycji szczególną wagę. Dla nas Pruszcz Gdański jest częścią Trójmiasta. Pruszcz tak dynamicznie rośnie także przez to, że jest blisko Gdańska – mówi Prezes Zarządu NDI Development. - Pruszcz jednak nie chce być tylko sypialnią Gdańska. A to jest problem wielu mniejszych miast. Mieszkańcy mają potrzebę budowania własnej tożsamości. Pod względem lokalizacyjnym, Cukrownia może stać się takim nowym landmarkiem, czyli swego rodzaju punktem orientacyjnym dla Pruszczan. Od 2004 roku do dzisiaj tam niewiele się działo. Zabudowa marniała, a ona ma swoją historię, ma potencjał. Po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków część zabytkowa zostanie zachowana.