„Stan Wyjątkowo NIELUDZKI” - protest w Gdańsku w przeciw działaniom rządu na granicy

Rzeczywiście, ponad setka uczestników manifestacji ustawiła się w szpaler na rondzie na Targu Drzewnym i prezentowała kierowcom oraz licznie obecnym fotoreporterom hasła na niewielkich kartonach: „granica bezduszności”, „granica podłości”, „byłem przybyszem, nie przyjęliście mnie”, „byłem głodny, nie nakarmiliście mnie”, „gdzie są dzieci?” (z imionami kilkulatków z granicy), „tam są dzieci” oraz wieloma innymi.

- To, co tam się dzieje, jest nieludzkie. Straszny jest już sam fakt, że nie mamy informacji o tym, co tak naprawdę się tam dzieje. To jest niedopuszczalne, a to, że ci ludzie są tam przerzucani w tę i z powrotem – to aż nie sposób skomentować - powiedziała „Dziennikowi Bałtyckiemu” pani Julita, która na protest przyszła z niemal 2-letnią córką Alicją. - Tutaj jakaś pani zapytała się mnie o Alę – czy ona nie zmarznie, a te osoby i całe rodziny siedzą tam tygodniami i miesiącami. Informacje od rządu to bzdury. Od informacji są media, a jak mamy zaufać władzy, która ciągle oszukuje? - zapytała.