Stacjonarne puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2021 w Sopocie. Sprawdź, gdzie można je znaleźć i dołożyć cegiełkę do zbiórki

Stacjonarne puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2021 w Gdańsku. Gdzie można je znaleźć? Oto lista miejsc!

Wielkimi krokami zbliża się do nas 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już w najbliższą niedzielę na ulice Gdańska wyjdą wolontariusze zbierający pieniądze do puszek. Tegoroczny cel zbiórki jest równie szczytny, jak w ubiegłych latach – zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu laryngologicznego, otolaryngologicznego i diagnostyki głowy. Jeśli nie chcecie czekać do niedzieli, to mamy dla Was dobrą wiadomość! Swoją cegiełkę do tego wydarzenia możecie dołożyć już teraz, udając się do placówki, w której znajdują się stacjonarne puszki WOŚP. Gdzie znajdziemy stacjonarne puszki WOŚP w Gdańsku? Oto lista!