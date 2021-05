Śródmieście Gdańska z parkiem kulturowym. Ma to być narzędzie zapewniające ochronę tego terenu. Co zakłada projekt?

Większa rola gdańskich rad dzielnic oraz diety dla ich członków. Miejscy radni PiS z projektem apelu, radni dzielnic komentują

Gdańscy radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali apel do władz miasta, w którym domagają się lepszej współpracy z radami dzielnic. Sugerują w nim m.in. przyznanie diet radnym, którzy nie pełnią funkcji. - Apelujemy by traktować podmiotowo radnych dzielnicowych - mówi radny PiS Romuald Plewa. Radny Koalicji Obywatelskiej Karol Ważny twierdzi, że to zagranie polityczne ze strony miejskiej opozycji, która do tej pory nie włączała się aktywnie w prace nad nowymi statutami dzielnic w ramach reformy rad dzielnic. Sami radni dzielnicowi przyznają, że jest duży problem w relacjach z władzami miasta.