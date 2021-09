Srećko Lisinac, środkowy reprezentacji Serbii: Lubimy przyjeżdżać do Polski, bo wielu ludzi nam tutaj kibicuje

Grał pan w Ergo Arenie często z reprezentacją Serbii i mecze ligowe. Lubicie, jako cała reprezentacja, przyjeżdżać do Trójmiasta?

Lubimy bardzo przyjeżdżać do Polski, do Gdańska. Tutaj zawsze wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane. Bardzo dużo ludzi przychodzi na mecze. Dużo ludzi też nam kibicuje. Przepięknie jest tutaj nam grać. Pamiętam oczywiście Ergo Arenę z racji meczów ligowych, ale także z kadrą osiągaliśmy tutaj dobre wyniki.

W Ergo Arenie zagraliście dwa mecze. Ten z Turcją okazał się dla was trudną przeprawą. Z Holandią było 3:0, ale to też nie było łatwe spotkanie.

Żadne z tych spotkań nie było dla nas łatwe. Możemy teraz już mówić o alibi. Podczas przygotowań mieliśmy duże problemy z kontuzjami. Ciężko to było wszystko poukładać. Ostatecznie znaleźliśmy się tutaj jako grupa, która grała na wcześniejszych mistrzostwach Europy. Cieszymy się z tego, że jesteśmy tutaj. Może jeszcze teraz nie gramy na najwyższym poziomie, ale mam nadzieję, że to nadejdzie. Teraz przed nami jeszcze ważniejsze mecze. Mam nadzieję, że techniki nam nie zabraknie, a serca z pewnością.