Squash na gdańskiej Żabiance. Centrum Sportów Rakietowych w Gdańsku zaprasza na wyjątkowy turniej kategorii A

Centrum Sportów Rakietowych na gdańskiej AWFiS

Turnieje kategorii A w squasha rozgrywane są pod patronatem Polskiego Związku Squasha raz w miesiącu w różnych miastach na terenie całego kraju. Od piątku, 24 września do niedzieli, 26 września 2021 roku, po raz pierwszy w Trójmieście, takie rozgrywki odbędą się w Gdańsku. A dokładnie w Centrum Sportów Rakietowych na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Magazyn „Forbes" uznał, że to właśnie squash jest najzdrowszym sportem na świecie. Może dlatego, że niektóre mecze potrafią trwać nawet półtorej godziny, a to wymaga niesamowitej kondycji i dobrego przygotowania mentalnego. Osoba ważąca 70 kg w ciągu godziny standardowego pojedynku może spalić aż 840 kalorii. Zawodnicy w squasha grają do trzech wygranych setów.

Przez trzy dni (24-26 września) na kortach nowo otwartego centrum na terenie gdańskiej uczelni gościć będzie czołówka najlepszych zawodników, reprezentantów Polski. Udział w zawodach potwierdzili min. wielokrotna mistrzyni polski Dominika Witkowska i kilkukrotny mistrz polski Przemysław Atras. Nie zabraknie również zagranicznych graczy. Kibice będą mogli podziwiać w akcji kilkukrotnego mistrza Holandii Piëdra Schweertmana, czołową rakietę Hiszpanii Marca Lopeza oraz Irlandii Karla Mcloughneiego.