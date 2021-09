Sprzedaż w pandemii. Nie pojechaliśmy na wakacje, więc kupowaliśmy nowe meble i telewizory

Czy w czasie pandemii portret polskiego konsumenta uległ zmianie? Pojawiają się opinie, że klienci dokonują zakupów w sposób bardziej przemyślany, bardziej zwracają uwagę na jakość. Czy rzeczywiście tak jest?

Portret konsumenta rzeczywiście się zmienił. Zaznaczam jednak, że mogę mówić o obserwacjach dotyczących zachowań klientów naszych sklepów w Polsce. Przede wszystkim kupujący płynnie przenieśli część swoich zakupów ze sklepów stacjonarnych do kanałów online. W naszej sieci, sprzedaż w internecie w ostatnim roku finansowym wzrosła o około 50 proc. Zauważyliśmy, że jeśli już klienci decydowali się na zakupy w sklepie stacjonarnym, to częściej wybierali placówki w parkach handlowych. Nowe realia pandemiczne oraz priorytety z tym związane sprawiły, że wielu klientów stawia teraz na bezpieczeństwo, ale i na wygodę oraz szybkość. Obecnie, już na etapie wejścia do sklepu, wiele osób wie po co przyszło i co chce kupić. Dużym zainteresowaniem cieszy się usługa „kliknij i odbierz”. Polega ona na tym, że klient zamawia produkty online, a już po 30 minutach może odebrać i opłacić zamówienie w wybranym sklepie. Towar czeka na niego przy kasie, zatem nie potrzebuje już szukać produktów na półkach. Poza tym, dla polskich klientów liczy się łatwość dokonywania zwrotów. Z badań preferencji konsumenckich wiemy również, że dla klientów ważna jest jakość produktów, a dopiero potem cena. Jeszcze kilkanaście lat temu najważniejsza dla klientów była cena.