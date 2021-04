Sprzedawali rzeczy zrabowane u jubilera w Lipsku. Taka sama kradzież była w Gdańsku

Śledczy tłumaczą, że na wniosek prokuratora Sąd Okręgowy w Gdańsku zastosował wobec mężczyzn województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Wszyscy usłyszeli zagrożony karą do 10 lat więzienia zarzut „paserstwa mienia znacznej wartości”, a trzem z nich zarzucono też posiadanie broni bez zezwolenia, za co grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności.

- Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są dalsze zatrzymania – słyszymy.