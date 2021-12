Sprzedać, wydać, a potem się zobaczy. Felieton Wojciecha Wężyka

Jak byłem jeszcze dzieciakiem, ojciec tłumaczył mi czym są tzw. srebra rodowe. Oczywiście w konsekwencji wojen i polskiej historii, w domu ze sreber zachowały się raptem jakieś dwa skromne świeczniki i kilka sztućców. Nie zmieniało to jednak istotności tego pojęcia w kształtowaniu mojej świadomości. Czym są zatem srebra rodowe? Najkrócej rzecz ujmując, to majątek, którego nie wolno wyprzedawać. To kotwica finansowa rodziny, zachowana na najgorsze czasy.

W perspektywie finansów miasta takimi srebrami rodowymi są działki i nieruchomości. To najcenniejsze aktywa, jakimi dysponuje nasza wspólnota. Nietrudno więc przewidzieć, że będą one interesującym kąskiem dla wszelkiego rodzaju funduszy inwestycyjnych czy deweloperów. Wartość tych „sreber gminnych” ma tym większe znaczenie, że ich podaż jest ograniczona z naturalnych przyczyn. Sprawę komplikuje fakt, że części terenów nie da się sprzedać tak po prostu, ponieważ miasto musi zapewnić również funkcje publiczne.