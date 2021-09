Sprzątanie Świata w Gdyni. Akcja odbędzie się w przyszły weekend, można się do niej zgłaszać [17-19.09.2021] red

Gdynianie po raz kolejny dołączą do międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata". Zaplanowano ją w dniach od 17 do 19 września i już można zgłaszać się do udziału w niej.