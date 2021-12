Sprawa zaginięcia Michała Kąkola. Płetwonurkowie z Katowic wkroczyli do akcji

Michał Kąkol po raz ostatni przez rodzinę był widziany 16 października 2021 r. około godziny 22:00 przy ul. Łokietka w Sopocie. Od tego momentu nie ma z nim kontaktu i trwa akcja poszukiwawcza.

Sprawą zaginięcia chirurga onkologa z Trójmiasta zajmuje się m.in. Komenda Wojewódzka w Gdańsku:

- Poszukiwania cały czas trwają. To jest taki etap poszukiwań, gdzie są jeszcze czynności wykonywane przez policjantów, którzy są specjalistami od poszukiwań. To są często działania, których my na razie mówić nie możemy i w zasadzie nigdy nie będziemy mogli, ponieważ to są działania niejawne — mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" podinsp. Maciej Stęplewski.