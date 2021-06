Sprawa Sławomira Nowaka. Czy wróci do aresztu? Karniści zgodni: Brak protokołu to nie powód

Podobnego zdania jest karnista mec. dr hab. Wojciech Cieślak.

– Decyzja o niesporządzeniu protokołu, w przypadku gdy niezaprzeczalnym faktem, potwierdzanym przez prokuraturę, jest, że pieniądze na poręczenie majątkowe wpłynęły, jest czysto instrumentalna. To kompletne wypaczenie instytucji protokołu, który jest tylko wtórnym odwzorowaniem w dokumentacji zdarzenia, oświadczenia czy faktu. Obrazowo rzecz ujmując: w momencie przyjazdu na miejsce zdarzenia i ujawnieniu zwłok, bezsprzecznie mamy do czynienia z trupem i to należy udokumentować w protokole, podobnie gdy zatrzymany nie przyznaje się do zarzucanego czynu, należy to po prostu odnotować – słyszymy od tego wykładowcy akademickiego, również z doświadczeniem prokuratorskim.