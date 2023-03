Sprawa dyrektor miejskiej placówki w Malborku trafiła do sądu, ale proces jeszcze nie ruszył

Adwokat złożyła wniosek o przeprowadzenie badań lekarskich. Sędzia wyznaczył nowy termin na maj, zakładając, że do tego czasu swoją opinię zdążą przedstawić biegli z zakresu psychiatrii sądowej. Jak wyjaśniła przewodnicząca składu orzekającego, specjaliści mają ocenić, czy stan psychiczny oskarżonej będzie pozwalał na jej udział w procesie. Obrońca dyrektor ŚDS mówiła na sali rozpraw m.in. o hejcie, którego ofiarą miała paść jej klientka w ostatnich miesiącach.

Oskarżona dyrektor ŚDS w Malborku nie przyznaje się do winy

Zatrzymanie dyrektor ŚDS w styczniu 2021 roku było sporym szokiem w Malborku. Nie brakowało osób, które powątpiewały w zasadność działania służb, ale po śledztwie, które trwało prawie 21 miesięcy, prokuratura we wrześniu ub. roku wysłała do sądu akt oskarżenia.

Śledczy zarzucają mieszkance Malborka m.in. przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej . Według nich, od października 2018 roku kobieta miała delegować pracowników ŚDS do prac na terenie swojej posesji, zlecając im m.in. takie czynności jak sprzątanie, koszenie trawników czy opieka nad członkiem jej rodziny. Dla celów prywatnych - jak twierdzi prokuratura - miała użytkować pojazd służbowy.

Dyrektorka rzekomo (to kolejna kategoria zarzutów) miała też narazić na niebezpieczeństwo pracowników i podopiecznych placówki w czasie pandemii koronawirusa . Prokuratura podaje, że zjawiła się w placówce w okresie, gdy jesienią 2020 r. była objęta kwarantanną domową.

Burmistrz Malborka czeka z konkursem na nowego dyrektora ŚDS

W miniony poniedziałek w malborskim sądzie poprosiliśmy dyrektor o komentarz do całej sprawy, ale jak wyjaśniła jej obrońca, klientka na obecnym etapie nie chce wydawać żadnych oświadczeń. Natomiast nie jest żadną tajemnicą, że od początku zapewnia, iż jest niewinna.

Na początku śledztwa jej ówczesny adwokat mówił nam, że zdaniem klientki zarzuty są całkowicie bezzasadne. Do dziś nic się w tej kwestii nie zmieniło. Nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych czynów.