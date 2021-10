Spotkanie z Anną Czekanowicz w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Autorka prezentowała najnowszy tom wierszy pt. „Szelest sukienki”

W Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku we wtorek, 12 października 2021 r. o godz. 18:00 odbyło się autorskie spotkanie z poetką, prozaiczką, scenarzystką i redaktorka Anną Czekanowicz. Prowadzącym był prof. Stanisław Rosiek, z którym autorka w przeszłości współorganizowała sesje literackie „Punkt po punkcie”. Jej najnowszy tom pt. „Szelest sukienki”, który prezentowała na spotkaniu, zawiera kilkadziesiąt wierszy wybranych przez samą poetkę od 1974 do 2020 roku. Główna bohaterka wtorkowego wieczoru przeczytała pięć z mich, a następnie opowiedziała historie z nimi związane.

Pierwszy przeczytany utwór został napisany w latach 70. To właśnie w tym czasie artystka należała do grupy poetyckiej „Wspólność”.

– To osoby, które studiowały na gdańskim uniwersytecie. To była taka grupa, która nawet pisała manifesty poetyckie. Opierała się przy tym o to, że to, co prywatne, to co indywidualne, to co pojedyncze, jest najważniejsze i, mimo to, że teoretycznie wydaje się, że należy mówić o świecie zewnętrznym, to tak naprawdę o tym świecie zewnętrznym również można powiedzieć tylko i wyłącznie, kiedy zagłębimy się w świat wewnętrzny – mówiła Anna Czekanowicz.