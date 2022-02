Spotkanie towarzyskie skończyło się pobiciem. Policja z Braniewa zatrzymała dwóch mężczyzn

Towarzyskie spotkanie skończyło się pobiciem

W poniedziałek (31.01.2022r.) po godz. 20 oficer dyżurny braniewskiej policji został powiadomiony o rannym mężczyźnie w jednej z miejscowości powiatu. Na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariuszy oraz medyków. Pokrzywdzony 54-latek w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala, a policjanci przystąpili do wyjaśniania okoliczności zdarzenia oraz ustalenia sprawców. Do działań zaangażowano także grupę dochodzeniowo-śledczą z technikiem kryminalistyki, która zabezpieczała ślady.