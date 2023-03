Sposób na słodycze w PRL-u. Pamiętacie te desery z dzieciństwa? Nie tylko kogel-mogel. Sprawdźcie TOP 10 kultowych przepisów [25.03.2023]

Smaki PRL-u. Czy to zdrowe?

Słodycze w czasach PRL-u

Każda osoba, która pamięta czasy PRL-u, z pewnością wspomina słodkości z tamtych czasów z ogromnym sentymentem. To kultowe ciasta i desery, które smakują beztroskim dzieciństwem. Z każdym takim przepisem wiążą się wspomnienia i wszyscy mają jeden ulubiony słodycz, do którego chętnie wraca do dziś.

Mimo tego, że dziś w każdym sklepie znajdziecie całe regały pełne rozmaitych słodyczy, spróbujcie odtworzyć przepisy z czasów PRL-u, aby przypomnieć sobie ten unikatowy smak.