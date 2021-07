Sportowa Polska 2021. Kryta pływalnia, lodowisko, nowe hale sportowe i modernizacja boisk - takie projekty otrzymały wsparcie

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w czwartek (22 lipca 2021 roku) ogłosiło wyniki naboru wniosków do programu „Sportowa Polska” w edycji 2021.

Jak informuje resort, spośród wybranych zadań inwestycyjnych 156 dotyczy przyszkolnej infrastruktury sportowej (I grupa zadań), 65 – obiektów służących klubom sportowym (II grupa zadań), zaś 39 – infrastruktury ogólnodostępnej (III grupa zadań). W sumie to 260 inwestycji sportowych, na które zostało przeznaczonych ponad 374 mln zł. Środki te pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dofinansowanie obejmuje zakres od 30 do 80 proc. wartości inwestycji. Jego skala zależy m.in. od zamożności danej gminy. Inwestycje realizujemy razem z samorządami, klubami i innymi podmiotami. Motywujemy innych do tego, by znajdowali dodatkowe środki inwestycyjne. Wspólnie możemy zrobić więcej – mówił wicepremier Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, podczas ogłaszania wyników.