Spore zmiany w rozkładzie PKP Intercity. Trójmiasto zyska nowe połączenie!

Pomorze z nowym pociągiem do Katowic

PKP Intercity dostosuje roczny rozkład jazdy do przeprowadzanych modernizacji. W związku z pracami przewidziano korekty, które wprowadzone zostaną 12 marca.

Najważniejszą informacją dla województwa pomorskiego jest uruchomienie pociągu EIP, który połączy Katowice z Trójmiastem. Po drodze zatrzyma się m.in. w Sosnowcu, Warszawie oraz Malborku. Pociąg będzie ruszał o godz. 18:02 ze stolicy województwa śląskiego, by o 20:53 dotrzeć do Warszawy i pojawić się w Gdyni o 23:51. To już 14. połączenie pomiędzy Warszawą a Trójmiastem. Dodatkowo do 15 maja dojdzie nowa linia do Bielska-Białej w postaci Pendolino.