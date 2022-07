Spółka Airbusa NAVBLUE będzie w Gdańsku rozwijać oprogramowanie lotnicze i bazy danych

Oddział będzie specjalizować się w rozwoju, produkcji oraz dostarczaniu nowoczesnych baz danych i oprogramowania dla lotnictwa, zwiększających efektywność operacyjną przewoźników lotniczych i wspierających zrównoważone lotnictwo. Otwarcie polskiego biura jest rezultatem globalnej ekspansji NAVBLUE. Firma ma już cztery oddziały w Europie (Francja, Wielka Brytania, Polska i Szwecja) oraz biura w Kanadzie, USA, Tajlandii i Singapurze.

- Powstanie naszego biura w Polsce wzmocni sieć oddziałów NAVBLUE w Europie i na świecie. Cieszymy się, że będziemy zatrudniać w Gdańsku utalentowanych programistów, którzy będą współpracować z podobnymi zespołami z Europy, Azji i Ameryki. Naszym celem jest stać się pożądanym i atrakcyjnym pracodawcą w regionie. Już teraz zachęcamy potencjalnych kandydatów do aplikowania o pracę - powiedział Fabrice Hamel, prezes NAVBLUE.

NAVBLUE to firma w całości należąca do Airbusa, działająca w obszarze Airbus Services. Oferuje rozwiązania IT ułatwiające wykonywanie operacji w powietrzu i zarządzanie ruchem lotniczym. Dostarcza produkty i usługi oraz wspiera użytkowników cywilnych jak i wojskowych na ziemi i w locie. Posiada wiedzę ekspercką w wielu dziedzinach, w tym obsługi kokpitów cyfrowych, systemów Operations Control Center (OCC), inżynierii lotów, nawigacji opartej na osiągach (PBN) i zarządzania ruchem lotniczym (ATM). NAVBLUE zatrudnia 465 osób w biurach w Kanadzie, Francji, Singapurze, Szwecji, Tajlandii, Wielkiej Brytanii i USA oraz posiada przedstawicielstwa w kilku innych krajach.