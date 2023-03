Społecznicy złożyli wniosek o wygaszenie mandatu wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni.

- Zbadaliśmy historię pożyczki jakiej udzielił Prezydent Wojciech Szczurek stowarzyszeniu In gremio, wydając zarządzenie - mówi Januszewski. - Po roku 2019 nie pojawił się nigdy więcej taki fundusz, jak również nie udzielono nigdy więcej pożyczki organizacji pozarządowej w Gdyni. W tym przypadku radni Samorządności, wśród nich radny Jakub Ubych, zastosowali podstęp, ukrywając przed Radą Miasta jak i mieszkańcami, prawdziwy cel swojego działania. Chronologia wydarzeń jasno wskazuje, że to stowarzyszenie In gremio zainicjowało proces, zwracając się do prezydenta Wojciecha Szczurka o udzielenie pożyczki, a ten przychylając się do prośby kolegów, stworzył na tę okoliczność całą procedurę.