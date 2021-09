Społecznicy poskarżyli się magistratowi na działania prezydenta Sopotu. Radni: Skarga nie spełnia znamion skargi

Przy uchwalaniu porządku ostatniej sesji rady miasta Sopotu 2 września pojawił się niepozorny punkt: - Wnioskuję o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu - rozpoczynał sesję Piotr Bagiński, przewodniczący rady. Radni zmianę przyjęli.

Po ponad dwóch godzinach, jako ostatnie przed wolnymi wnioskami odbyło się głosownie. Sprawę referował Piotr Kurdziel, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sopockiej rady.

- Wysoka Rado, komisja rozpatrywała skargę stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu. Uznaliśmy że pozostawiamy tę skargę bez rozpatrzenia z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały. Uznaliśmy że skarga jest... precyzuję: jest to zbyt lakoniczny postulat, nie sprecyzowano tak praktycznie, czego skarżący się domaga, nie zostało określone jak ma formalnie wyglądać to sprostowanie i [skarżący - red.] nie wykazał co jest wadliwe w tym co skarży. W związku z tym komisja proponuje taki projekt uchwały w którym odrzucamy... uznajemy tę skargę, no jakby... No ta skarga nie spełnia według nas znamion skargi - podsumował.