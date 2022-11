Spokojna reakcja rządu to dobry ruch. Felieton Wojciecha Wężyka

Trzeba przyznać otwarcie, że po tylu miesiącach wojny, toczącej się za naszą granicą, tak „po ludzku” przywykliśmy do kolejnych doniesień z frontu. Wywoływały one coraz mniej emocji. Tymczasem we wtorek stanęliśmy twarzą w twarz z sytuacją kryzysową – dotyczącą nas bezpośrednio. Sytuacją bardzo poważną.

Reakcje na nią pokazują wiele – chociaż potwierdzają to, co wiadomo do dawna. Po pierwsze, w świecie mediów i komentatorów, nie brakuje idiotów – czego dowodzą wpisy sugerujące, że wybuch rakiet, to przemyślana akcja obozu rządowego, celem przykrycia niepowodzeń w gospodarce.

Po drugie, Rosja ma znakomite doświadczenie w kreowaniu przekazu, którego celem jest powodowanie zamieszania i poczucia destabilizacji poprzez promowanie przeciwstawnych informacji. Nie wiem jak Państwo, ale kiedy śledzę doniesienia portali, mam deja vu z pierwszych godzin po katastrofie smoleńskiej. Niby wszystko wiadomo, a nic nie wiadomo.